Проект «Встреча» традиционно соберет в одном месте мастеров ручной работы из Зеленограда и других городов России. Пьем вкусный лимонад, наслаждаемся летним ветерком и не спеша окунаемся в атмосферу в маркета
Встречайте на маркете: ароматы для дома, косметику, парфюм, украшения, керамику, аксессуары для взрослых и детей, изделия из кожи и дерева, игрушки, декор для дома, текстиль, чай и сладости.
Подборку интересных находок, которые можно будет встретить на маркете смотрите на фотографиях
А также встречайте в программе:
- DJ
- Летняя фотозона
- Роспись хной «Мехенди»
- Мастер классы для взрослых и детей по акриловой живописи (c 10:00 до 15:00) и окрашиванию футболок в стиле «Тай Дай» (c 16:00 до 20:00)
- Бесплатные мини-уроки для всех желающих по игре на фортепиано
- Всем гостям маркета — скидка 10% на корнеры «Станции»
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