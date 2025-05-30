Проект «Встреча» традиционно соберет в одном месте мастеров ручной работы из Зеленограда и других городов России. Пьем вкусный лимонад, наслаждаемся летним ветерком и не спеша окунаемся в атмосферу в маркета

Встречайте на маркете: ароматы для дома, косметику, парфюм, украшения, керамику, аксессуары для взрослых и детей, изделия из кожи и дерева, игрушки, декор для дома, текстиль, чай и сладости.

Подборку интересных находок, которые можно будет встретить на маркете смотрите на фотографиях

А также встречайте в программе: