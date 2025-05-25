На веранде Гастрономического центра «Станция» на Крюковской площади с 10:00 до 20:00 традиционно пройдет маркет изделий ручной работы «Встреча» @vstrecha_market

10:00-15:00 — мастер-класс по акриловой живописи Рисуем на чём угодно и как угодно — выбирайте свою основу: пластиковые мишки Bearbrick или классический холст. Тема свободная — воплотите свою идею в цвете и форме. Вдохновение, краски и весёлое творчество! 6+ (для детей и взрослых) Продолжительность 1-1,5 ч Стоимость 1800?.

15:00-20:00 — мастер-класс по окрашиванию футболок в стиле «Тай Дай» Погрузитесь в мир ярких красок и создавайте уникальные принты на своих футболках. Скручивайте, завязывайте, окрашивайте — и получайте эффектные рисунки в стиле Тай-дай. Создайте свою неповторимую футболку! 5+ (для детей и взрослых) Продолжительность: 1-1,5ч Стоимость 1800?.

Участие без предварительной записи. Присоединиться можно в любое время по расписанию.