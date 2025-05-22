По средам в 14:00 будет работать «Экомастерилка» для ребят от 8 лет. Вместе с кураторами дети будут создавать экосувениры из привычных предметов и вторичных материалов.

По четвергам в 14:00 для детей от 7 лет организуют лесную студию «Оленёнок». Ребята будут участвовать в полевых практиках и путешествиях по природным территориям, знакомясь с миром растений и животных.

По пятницам в 11:00 для самых маленьких от 4 лет будет работать семейная студия «Экологишка». Дети познакомятся с растениями и животными, обитающими на территории московского региона. Заниматься в этой группе дети могут только вместе с родителями.

«В группе для самых маленьких около 10 человек. Можно и младше 4 лет, если родитель уверен, что ребёнок справится. В двух других группах, где ребята постарше, около 20 человек», — отметили в «Доме Лани».

Все занятия бесплатные. Предварительная запись по почте (количество мест ограничено): ecodomlani@eco.mos.ru. Необходимо указать возраст ребёнка и номер телефона для связи. Запись в группы «Экомастерилка» и «Оленёнок» уже идёт только в резервный список.

«Дом лани» находится в Никольском проезде, за домом 2 (напротив церкви). Работает ежедневно с 10:00 до 17:00 (кроме последнего понедельника месяца — санитарный день).