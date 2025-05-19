До конца мая в библиотеке в 6-м микрорайоне проходит выставка «Линии» — проект зеленоградского fashion-иллюстратора Насти Оськиной, открывающий зрителям мир современной модной графики и личной художественной истории.

Настя Оськина — художник, иллюстратор, преподаватель и продолжатель творческой династии. Её дед, Борис Оськин, был одним из архитекторов Зеленограда. Настя признаётся: показать свои работы именно здесь — это не только о профессиональном признании, но и о возвращении к истокам. Это её вторая персональная выставка после дебюта в Москве в 2023 году.

Работы Насти узнаваемы по экспрессивной линии и тонкому чувству эмоции. На открытии автор провела откровенный мастер-класс — не столько технический урок, сколько «подглядка за кулисы». Прямо на глазах у зрителей она создала скетч платья из показа проекта LSU, вдохновлённого королевой Алиенорой Аквитанской.

Иллюстрации Оськиной — это не просто визуальные наброски одежды. Это быстрые, энергичные зарисовки, через которые она передаёт эмоции, движение, настроение. Каждая работа — как момент на вдохе, застывший в линии и пятне. Её работы публиковались в авторитетных изданиях: Vogue, Marie Claire и Success world, а выставки проходили в Москве, Сочи, Лондоне и Дубае.

Выставка бесплатна и открыта для всех возрастов. Посетить её можно в часы работы библиотеки в корпусе 607А: вторник-суббота: 10:00—22:00, воскресенье: 10:00—20:00, понедельник — выходной. Справки по телефону +7-499-734-19-17.