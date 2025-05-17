Парк культуры и отдыха «Озеропарк» приглашает провести выходной на свежем воздухе и принять участие в программе «БиблиоВесна». В белом шатре около корпуса 1002 гостей ждут интеллектуальные развлечения, общение.
Мероприятие пройдет 18 и 25 мая, с 13:00 до 17:00. В программе — интеллектуальные квесты, тематические викторины и настольные игры. Участники смогут проверить свою эрудицию, посоревноваться в командах и открыть для себя новые форматы досуга.
«БиблиоВесна в Озеропарке» ориентирована на широкий круг посетителей: участие в мероприятиях будет интересно как взрослым, так и детям. Это хорошая возможность совместить отдых на природе с познавательными активностями.
Дополнительная информация по телефону +7-499-731-80-26.
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