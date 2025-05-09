С 13:00 до 18:00 выступят городские коллективы.
- 18:00 — Владимир Бабенко
- 18:20 — ансамбль «Матрёна Арт»
- 18:40 — Андрей Гризли
- 19:00 — Минута Молчания
- 19:01 — Дмитрий Маликов
- 19:50 — Анита Цой
- 20:35 — Согдиана
- 21:20 — Uma2rman
- 22:00 — салют
Территория площади огорожена — дежурят сотрудники полиции, на входе проверяют личные вещи.
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