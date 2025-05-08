В первой части выставки — археологические артефакты: доисторические резец, скребок, кремень, каждому из которых от 5 до 11 тысяч лет. Рядом — более новые предметы быта и украшения: ухват, занавески, серп, бусы, браслет, привески-бубенчики. Здесь же — фотографии столетних деревянных домов и церквей, сохранившихся до сегодняшнего дня.

Вторая часть начинается со схемы посёлка Крюково и карты боёв ноября-декабря 1941 года, когда линия фронта проходила вдоль Крюковского шоссе (сейчас — Панфиловский проспект). Здесь представлена модель деревни Матушкино, созданная Борисом Лариным — жителем деревни, который в годы войны был ребёнком и поделился воспоминаниями с музеем.

Военная экспозиция включает археологические находки, фотографии, награды, обмундирование бойцов (шлем, китель, специальные варежки для снайпера), а также предметы быта, медицинский инвентарь, аппаратуру военных журналистов и многое другое.

Посетить экспозицию можно во время работы музея во «Флейте», в корпусе 360: понедельник — выходной, четверг с 13:00 до 21:00, в остальные дни и праздники — с 10:00 до 18:00. Билет стоит 200 рублей, льготный — 100. Можно заказать экскурсию за 1500 рублей.