Экспозиция посвящена истории земли, на которой сегодня расположен наш город, и показывает, как со временем менялось это место. В нижней части стеллажей — археологические находки и предметы быта прошлых эпох, в верхней — фотографии Зеленограда XX века. Такой подход символизирует связь времён: снизу — далёкое прошлое, сверху — рождение современного города.
Выставка состоит из двух частей: древняя история — от каменного века до середины XX века — и военная, о сражениях на территории будущего Зеленограда в 1941-м году. Экскурсия начинается с рассказа о славянских погребальных традициях: в древности над умершими насыпали могильные курганы — земляные холмы. А в 1974 году, по аналогичному принципу, был создан курган со «Штыками» — так история закольцовывается.
В первой части выставки — археологические артефакты: доисторические резец, скребок, кремень, каждому из которых от 5 до 11 тысяч лет. Рядом — более новые предметы быта и украшения: ухват, занавески, серп, бусы, браслет, привески-бубенчики. Здесь же — фотографии столетних деревянных домов и церквей, сохранившихся до сегодняшнего дня.
Вторая часть начинается со схемы посёлка Крюково и карты боёв ноября-декабря 1941 года, когда линия фронта проходила вдоль Крюковского шоссе (сейчас — Панфиловский проспект). Здесь представлена модель деревни Матушкино, созданная Борисом Лариным — жителем деревни, который в годы войны был ребёнком и поделился воспоминаниями с музеем.
Военная экспозиция включает археологические находки, фотографии, награды, обмундирование бойцов (шлем, китель, специальные варежки для снайпера), а также предметы быта, медицинский инвентарь, аппаратуру военных журналистов и многое другое.
Посетить экспозицию можно во время работы музея во «Флейте», в корпусе 360: понедельник — выходной, четверг с 13:00 до 21:00, в остальные дни и праздники — с 10:00 до 18:00. Билет стоит 200 рублей, льготный — 100. Можно заказать экскурсию за 1500 рублей.