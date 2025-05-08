С 15 по 18 мая на сцене «Ведогонь-театра» пройдут гастроли старейшего театра страны — Российского академического театра драмы имени Фёдора Волкова из Ярославля.
Зрителей ждут четыре постановки:
- 15 мая, 19:00 — «Мегеры» (16+): остросюжетная драма о тайнах киноиндустрии
- 16 мая, 19:00 — «Москва — Петушки» (18+): поэтичное и пронзительное путешествие от московской суеты к мечте
- 17 мая, 15:00 и 18:00 — «Летучий корабль» (6+): сказочный мюзикл о смелости и вере в чудо
- 18 мая, 19:00 — «Предстоящее событие» (16+): комедия о странной встрече у врача — пациентах-небожителях и вопросах бытия.
Билеты и подробности — на сайте театра.
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