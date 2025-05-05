9 мая на Центральной площади с 10:00 на большом экране покажут трансляцию парада с Красной площади, а после — фильмы о Великой Отечественной войне.

На сцене с 12:00 — концертные номера от творческих коллективов города.

На площади — тематические площадки. Среди них: выставки трофейной техники из зоны СВО и фотографий, посвященных участникам СВО, возможность пообщаться с участниками СВО, и написать письмо участнику СВО, которое доставят в зону СВО, макет командного пункта и обучение первой медицинской помощи от специалистов-участников СВО.

С 19:00 — общероссийская минута молчания, а затем — главное: вечерний концерт. На сцену выйдут Дмитрий Маликов, Uma2rman, Согдиана и Анита Цой.

Завершит празднование в 22:00 артиллерийский салют в парке Победы (смотреть его можно тоже с площади).