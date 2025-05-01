На сцене: в начале фестиваля — спектакли по русским сказкам. В праздничные дни — чтения фронтовых писем и поэзии, песни военных лет.

ГТО: любой желающий от 3 лет может попробовать сдать нормы ГТО. Комплекс работает каждый день: по будням с 15:00 до 21:00, по выходным с 12:00 до 21:00.