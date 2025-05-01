С 1 по 11 мая обещают мастер-классы, спектакли, патриотические чтения и спортивные испытания. Вход свободный.
Для детей каждый день — творческие мастер-классы:
- «Весенний мини-сад» — высадка пряных трав в горшки
- «Традиции и символ» — высадка гвоздики и рассказ о её значении 9 мая
- «Зеленая аптека» — о растениях из аптечек партизан
- «Весенний декор» — роспись цветочных горшков с посадкой рассады
- «Календарь садовода» — сеют рассаду и изучают агрономический календарь.
Занятия рассчитаны на детей от 5 лет и проходят по расписанию — смотрите его на сайте russpass.ru
На сцене: в начале фестиваля — спектакли по русским сказкам. В праздничные дни — чтения фронтовых писем и поэзии, песни военных лет.
ГТО: любой желающий от 3 лет может попробовать сдать нормы ГТО. Комплекс работает каждый день: по будням с 15:00 до 21:00, по выходным с 12:00 до 21:00.
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