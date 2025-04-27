1 июня в зеленоградском театре состоится особенное событие — 111-й и последний показ знаменитого спектакля «Полнолуние в детской».

Постановка прожила на сцене 15 лет, став частью истории театра и воспоминаний целого поколения маленьких зрителей. Волшебная история о вере в чудо, дружбе и детской мечте неизменно собирала полные залы и трогала сердца и детей, и взрослых. «Полнолуние в детской» стало одной из самых долгоживущих и любимых сказок в репертуаре «Ведогонь-театра».

Прощание с легендарной постановкой состоится в День защиты детей — 1 июня в 12:00. Билеты на сайте театра (7+).