В программе — спектакли и кинопоказы, тематические лекции, литературные квизы, мастер-классы, выставки, концерты и иммерсивные пространства. Для детей и подростков — квесты, чтения, интерактивные занятия и творческие мастерские.
Будут действовать памятные акции, приуроченные к 80-летию Победы: можно будет написать письмо солдату или зафиксировать семейные воспоминания в рамках «Часа памяти».
Программа стартует в 18:00 и продлится до поздней ночи — некоторые площадки будут работать до 2 часов. Основная площадка — библиотека в корпусе 1462, но также работают площадки во 2, 4, 6, 8, 11 и 20-м микрорайонах. Участие бесплатное, но для ряда мероприятий требуется предварительная регистрация.
Полное расписание «Библионочи» — на сайте.
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