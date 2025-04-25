В программе — спектакли и кинопоказы, тематические лекции, литературные квизы, мастер-классы, выставки, концерты и иммерсивные пространства. Для детей и подростков — квесты, чтения, интерактивные занятия и творческие мастерские.

Будут действовать памятные акции, приуроченные к 80-летию Победы: можно будет написать письмо солдату или зафиксировать семейные воспоминания в рамках «Часа памяти».

Программа стартует в 18:00 и продлится до поздней ночи — некоторые площадки будут работать до 2 часов. Основная площадка — библиотека в корпусе 1462, но также работают площадки во 2, 4, 6, 8, 11 и 20-м микрорайонах. Участие бесплатное, но для ряда мероприятий требуется предварительная регистрация.

Полное расписание «Библионочи» — на сайте.