Получившиеся работы не похожи друг на друга: фотограф Алексей Белов использовал в своей работе исключительно чёрный цвет и зеркала, Анастасия Алексеева — пряжу, другие авторы — акрил, эпоксидную смолу, мох, фигурки.

«Я решила сделать заброшенное здание, поглощённое природой. Использовала для этого лесной мох, корешки и сухостой. Текстуры сделаны с помощью папье-маше и акриловых красок, подвал залит эпоксидной смолой, в макет спрятана маленькая гирлянда на батарейках. Для крыши — плотные листы алюминиевой фольги», — рассказала художник, музыкант и участница проекта Лидия Аметаева.

Выставка будет работать до начала следующей недели. Заглянуть в «мини-Кинематограф» можно в обычные часы работы клуба: с понедельника по четверг — с 16:00 до 01:00, с пятницы по воскресенье — с 16:00 до 06:00. Это первая выставка из десяти, запланированных в рамках проекта.