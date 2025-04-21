В «Кинематографе» открылась выставка миниатюрных инсталляций, вдохновлённых самим кинотеатром 21 - 28 апреля

Организаторы выставки «Пространство объекта» раздали 12 участникам одинаковые 3D-макеты фасада клубного кинотеатра «Кинематограф» в корпусе 159 и предложили каждому переосмыслить объект через собственное восприятие.

«„Кинематографу“ уже много лет, у него своя история, поэтому стало интересно, что творцы смогут придумать из типовых одинаковых 3D-печатных объектов», — рассказал организатор проекта Алексей Цеглов. Макеты сделали в мастерской SOS (spaceobjectspace). Все «домики» получились неповторимыми.

Получившиеся работы не похожи друг на друга: фотограф Алексей Белов использовал в своей работе исключительно чёрный цвет и зеркала, Анастасия Алексеева — пряжу, другие авторы — акрил, эпоксидную смолу, мох, фигурки.

«Я решила сделать заброшенное здание, поглощённое природой. Использовала для этого лесной мох, корешки и сухостой. Текстуры сделаны с помощью папье-маше и акриловых красок, подвал залит эпоксидной смолой, в макет спрятана маленькая гирлянда на батарейках. Для крыши — плотные листы алюминиевой фольги», — рассказала художник, музыкант и участница проекта Лидия Аметаева.

Выставка будет работать до начала следующей недели. Заглянуть в «мини-Кинематограф» можно в обычные часы работы клуба: с понедельника по четверг — с 16:00 до 01:00, с пятницы по воскресенье — с 16:00 до 06:00. Это первая выставка из десяти, запланированных в рамках проекта.

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