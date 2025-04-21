Всю неделю после Пасхи — во время так называемой Светлой седмицы — у посетителей Георгиевского храма в Голубом будет возможность в сопровождении представителя храма подняться на колокольню и позвонить в колокола.
Расписание подъёмов:
- с понедельника по четверг — с 11:00 до 12:30
- в пятницу — с 11:00 до 12:30 и с 18:00 до 19:00
- в субботу — с 16:00 до 17:00.
Адрес: Голубое, Парковый бульвар, строение 1Х (точка на карте).
Место сбора — на первом этаже храма.
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