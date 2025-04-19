Соревнования «Самый сильный ». Каждый день на площадке можно будет испытать себя в спортивных дисциплинах. Девять видов упражнений, результаты фиксируются, победителей награждают. Режим работы: по будням с 15:00 до 21:00, в выходные — с 12:00.

В домике «Миллион призов» можно получить подарок за участие в городских проектах — если вы пользовались «Нашим городом», «Активным гражданином», «Городом заданий», «Электронным домом» или «Городом идей». Оба домика работают с 11:00 до 21:00.

Также во время фестивалей обычно работает карусель.

Подробное расписание концертов и мастер-классов на сайте фестиваля.