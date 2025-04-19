Пасхальный фестиваль открывается на бульваре в 16-м микрорайоне — мастер-классы, спектакли и живая музыка. Он будет идти до конца апреля 19 - 30 апреля

Мастер-классы — от рассады до пасхальных композиций

  • Десятки ботанических мастер-классов. Научат пикировке рассады, посадке пряных трав, созданию цветочных композиций и даже сборке мини-огорода в одном горшке (5+).
  • Творческие мастер-классы от благотворительных фондов. Например, 23 апреля можно будет сделать куклу-оберег «Подорожница», а 24 апреля — весенний венок из полиротанга (5+).

На сцене выступят артисты, благотворительные фонды и детские театры (0+):

  • 20 апреля: спектакль «Чувствуй сердцем» (театр «Безкулис») и концерт Павла Арламова
  • 26 апреля: спектакль «Проделки Шапокляк» (Пушкинский музыкальный театр) и концерт Антона Балкова
  • 27 апреля: кукольный спектакль «Кто сказал мяу» и снова Павел Арламов
  • 28, 29, 30 апреля: концерты Alexandr Kudinov, МИЛУ и Маши Кольцовой.

Также 20 апреля в 12:00 пройдёт большой концерт хоров воскресных школ и православных коллективов «Весна Пасхальная».

Соревнования «Самый сильный». Каждый день на площадке можно будет испытать себя в спортивных дисциплинах. Девять видов упражнений, результаты фиксируются, победителей награждают. Режим работы: по будням с 15:00 до 21:00, в выходные — с 12:00.

В домике «Миллион призов» можно получить подарок за участие в городских проектах — если вы пользовались «Нашим городом», «Активным гражданином», «Городом заданий», «Электронным домом» или «Городом идей». Оба домика работают с 11:00 до 21:00.

Также во время фестивалей обычно работает карусель.

Подробное расписание концертов и мастер-классов на сайте фестиваля.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Головная боль и боли в шее. Разбор врача-невролога. Реклама
Ушёл из жизни директор зеленоградской школы искусств Евгений Ротчев Новости
Ровесник космонавтики: подборка интересных статей о вкладе Зеленограда в освоение космоса Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Шоурум авторских украшений европейских и российских дизайнеров работает в Зеленограде Реклама
Магазин азиатских продуктов открылся в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне Новости
Упавшее дерево перегородило дорогу в Менделеево. Сотрудник ДПС сам распилил его Новости
МегаФон подключил крупнейшую клинику к высокоскоростному интернету Реклама
Опрос о новой электричке до Тверской области проводит мэрия Новости
«Пятерочка» в 11-м микрорайоне открылась после устранения санитарных нарушений Новости
Студия «Гармония тела» приглашает в мир безмятежности Реклама
Ребенок распорол руку в бассейне спорткомплекса «Малино» Новости
Загадочный портрет в библиотеке МИЭТа, созданный Эрнстом Неизвестным, опознали. Но это не точно Истории
Защита родных на контроле: МегаФон представил новую опцию против мошенников Реклама
Почти половина зеленоградских дворников куда-то исчезла прямо в разгар снегопада Новости
Штатный диджей появился в «Иридиуме». Как Иван Рогатин меняет атмосферу торгового центра Истории
Концерт группы ЛЮБЭ — 27 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Колонна мотоциклистов проедет в субботу по Зеленограду, отмечая открытие сезона Новости
Встреча с космонавтом и выпускником МИЭТа Сергеем Ревиным Афиша
Спрос на купоны в Москве вырос, а на кэшбек — снизился Реклама
«Хор — моё любимое детище»: старейший работник культуры Зеленограда Эльза Петровна Мельшиян Истории
Только два процента вызовов полиции по поводу шума закончились составлением протоколов Новости
Новая студия маникюра и педикюра международной сети 4hands — открылась в Голубом Реклама
Как выбирали имя для города Зеленограда и кто его придумал? Мы разыскали этого человека Истории
Каршеринг «Яндекс.Драйв» заработал в Зеленограде Новости
Программа «Check-up» в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — частые вопросы и подробные ответы Реклама
Теплую неделю обещают синоптики Новости
Ученики 9-х классов могут сдать два экзамена вместо четырех, если пойдут в колледж. Непонятно, хватит ли на всех бюджетных мест и смогут ли оставшиеся пойти в десятый класс Новости
23 марта зеленоградскому регбийному клубу «Фаворит» исполнилось 5 лет! Реклама
От использования вонючей краски отказались в одном из зеленоградских районов Новости
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости
Сезон активности клещей наступил — а значит, пора вооружиться знаниями для защиты от них Реклама
«Жилищник» заварил подъезд пятиэтажки с жильцами внутри Новости
Центр фотоники в Зеленограде начнет производство до конца года Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру