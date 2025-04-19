Мастер-классы — от рассады до пасхальных композиций
- Десятки ботанических мастер-классов. Научат пикировке рассады, посадке пряных трав, созданию цветочных композиций и даже сборке мини-огорода в одном горшке (5+).
- Творческие мастер-классы от благотворительных фондов. Например, 23 апреля можно будет сделать куклу-оберег «Подорожница», а 24 апреля — весенний венок из полиротанга (5+).
На сцене выступят артисты, благотворительные фонды и детские театры (0+):
- 20 апреля: спектакль «Чувствуй сердцем» (театр «Безкулис») и концерт Павла Арламова
- 26 апреля: спектакль «Проделки Шапокляк» (Пушкинский музыкальный театр) и концерт Антона Балкова
- 27 апреля: кукольный спектакль «Кто сказал мяу» и снова Павел Арламов
- 28, 29, 30 апреля: концерты Alexandr Kudinov, МИЛУ и Маши Кольцовой.
Также 20 апреля в 12:00 пройдёт большой концерт хоров воскресных школ и православных коллективов «Весна Пасхальная».
Соревнования «Самый сильный». Каждый день на площадке можно будет испытать себя в спортивных дисциплинах. Девять видов упражнений, результаты фиксируются, победителей награждают. Режим работы: по будням с 15:00 до 21:00, в выходные — с 12:00.
В домике «Миллион призов» можно получить подарок за участие в городских проектах — если вы пользовались «Нашим городом», «Активным гражданином», «Городом заданий», «Электронным домом» или «Городом идей». Оба домика работают с 11:00 до 21:00.
Также во время фестивалей обычно работает карусель.
Подробное расписание концертов и мастер-классов на сайте фестиваля.