Субботник начнётся в 9:00 утра. Инвентарь — перчатки, грабли, мешки — будут выдавать на специальных точках в каждом районе. Вот где можно подключиться:
Район Крюково — в помещениях диспетчерских:
- корпус 1448 и 1441
- корпус 1529
- корпус 1604 и 1641
- корпус 1820
- корпус 2005
- корпус 2314
Подробности по телефону 8-499-717-88-64
Район Матушкино — у диспетчерских:
- корпус 107б
- корпус 238
- корпус 410
Район Савелки — в «Жилищнике»:
- корпус 365
- корпус 512
- корпус 617
Работы запланированы у Ленинградского шоссе, на Яблоневой аллее, вдоль дороги к стадиону «Элион», на участках Восточной коммунальной зоны, у 3-го, 5-го и 6-го ТЦ, на Сосновой аллее и лыжероллерной трассе. Справки: 8-499-736-78-86
Район Силино
- корпус 1123
- корпус 1137
Район Старое Крюково
- корпус 837
- корпус 919
Места работ: обочины Солнечной аллеи, Южная промзона и территория вокруг Дворца творчества.
По прогнозу будет тепло и солнечно: +17 утром и до +24 днём, без осадков.
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