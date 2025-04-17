Субботник начнётся в 9:00 утра. Инвентарь — перчатки, грабли, мешки — будут выдавать на специальных точках в каждом районе. Вот где можно подключиться:

Район Крюково — в помещениях диспетчерских:

корпус 1448 и 1441

корпус 1529

корпус 1604 и 1641

корпус 1820

корпус 2005

корпус 2314

Подробности по телефону 8-499-717-88-64

Район Матушкино — у диспетчерских:

корпус 107б

корпус 238

корпус 410

Район Савелки — в «Жилищнике»:

корпус 365

корпус 512

корпус 617

Работы запланированы у Ленинградского шоссе, на Яблоневой аллее, вдоль дороги к стадиону «Элион», на участках Восточной коммунальной зоны, у 3-го, 5-го и 6-го ТЦ, на Сосновой аллее и лыжероллерной трассе. Справки: 8-499-736-78-86

Район Силино

корпус 1123

корпус 1137

Район Старое Крюково

корпус 837

корпус 919

Места работ: обочины Солнечной аллеи, Южная промзона и территория вокруг Дворца творчества.

По прогнозу будет тепло и солнечно: +17 утром и до +24 днём, без осадков.