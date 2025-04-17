В это воскресенье, 20 апреля, в парке Победы пройдут бесплатные мастер-классы по спортивному ориентированию.
Любой желающий сможет попробовать себя в этом виде спорта: научиться читать спортивную карту, определять направление движение, стороны горизонта и пройти простую трассу на местности. Инструктор будет ждать у каскадного фонтана. Старт — каждый час с 10:00 до 14:00, занятие длится полчаса.
Тем, кто справится с маршрутом, подарят сувенир и начислят бонусные баллы в магазин «Спортмастер». Организатор — Федерация спортивного ориентирования Москвы. Мероприятие проводится в рамках Кубка «Спортмастер Pro».
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