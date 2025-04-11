Семь торговых мест под большим тентом расположились у корпуса 1104 (ТЦ «Ольга»), позже их будет 12. В ассортименте: овощи, фрукты, зелень, ягоды. Ценник — средний. Как утверждают продавцы, ниже, чем на Крюковском рынке.
Уже в первый день работы, многие палатки закрылись гораздо раньше назначенного времени (20:00), потому что все товары на день распроданы.
«Мы остались одни — очень много закупили, поэтому ещё есть, что продавать, — рассказала продавец двух палаток Ася. — У нас овощи и фрукты из Дагестана, картофель из Тамбова. Несмотря на холодную погоду для весны, покупателей сегодня было много. Те, кто рядышком живет, привыкли к ярмарке. Я работаю здесь уже больше десяти лет, с жителями общаемся уже как знакомые, большинство — постоянные покупатели. Уезжаем обычно мы в конце октября-ноябрь».
Ярмарка будет работать с пятницы по воскресенье с 8:00 до 20:00. На время работы рядом ставят туалетную кабину и мусорный контейнер. Это единственная ярмарка выходного дня, оставшаяся в Зеленограде. Остальные закрылись из-за низкого спроса.
Ярмарка будет работать с пятницы по воскресенье с 8:00 до 20:00. На время работы рядом ставят туалетную кабину и мусорный контейнер. Это единственная ярмарка выходного дня, оставшаяся в Зеленограде. Остальные закрылись из-за низкого спроса.
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