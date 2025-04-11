Семь торговых мест под большим тентом расположились у корпуса 1104 (ТЦ «Ольга»), позже их будет 12. В ассортименте: овощи, фрукты, зелень, ягоды. Ценник — средний. Как утверждают продавцы, ниже, чем на Крюковском рынке.

Уже в первый день работы, многие палатки закрылись гораздо раньше назначенного времени (20:00), потому что все товары на день распроданы.