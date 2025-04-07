Дворец творчества в 9-м микрорайоне приглашает на день открытых дверей Российского университета дружбы народов (РУДН). Отличная возможность познакомиться с одним из ведущих вузов страны, его институтами и факультетами прямо рядом с домом:
- аграрно-технологический институт
- физико-математический факультет
- высшая школа управления
- факультет искусственного интеллекта.
В четверг 10 апреля, с 10:00, площадь Колумба, 1.
Вход свободный.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Ученики 9-х классов могут сдать два экзамена вместо четырех, если пойдут в колледж. Непонятно, хватит ли на всех бюджетных мест и смогут ли оставшиеся пойти в десятый класс Новости
Студия «Гармония тела» приглашает вас отпраздновать День рождения со СПА для головы «Гармония души» Реклама
Бесплатные уличные тренировки по фитнесу начались на трех зеленоградских площадках. Вот места и расписание Новости
Акция до конца марта в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Первый продуктовый магазин открылся в домах 19-го микрорайона, построенных по реновации несколько лет назад Новости
Полиция оправдывается за бездействие в деле нападения «психованной» женщины на ребенка. Но накануне она совершила ещё одно нападение — её отпустили Новости