Вскоре после возвращения на Землю, Сергей дал интервью «Зеленоград.ру»
Во вторник 15 апреля он выступит в ДК МИЭТ с лекцией о работе на Международной космической станции. Нужна предварительная регистрация на странице. Там же можно задать вопрос.
Сергей Ревин совершил космический полёт на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-04М» в мае-сентябре 2012 года. Продолжительность полёта составила 125 суток.
Окончил МИЭТ по специальности «Автоматика и электроника» (проектирование интегральных микросхем), до поступления в отряд космонавтов работал инженером. Параллельно со своими друзьями создал фирму «Небосвод», которая производила аэростаты — беспилотные для рекламы и пилотируемые.
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