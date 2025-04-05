Во вторник 15 апреля он выступит в ДК МИЭТ с лекцией о работе на Международной космической станции. Нужна предварительная регистрация на странице. Там же можно задать вопрос.

Сергей Ревин совершил космический полёт на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-04М» в мае-сентябре 2012 года. Продолжительность полёта составила 125 суток.