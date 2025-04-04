Фестиваль K-Battle организаторы заявляют, как всероссийский и приглашают всех любителей K-pop культуры. С 10 до 16 часов на сцене зеленоградского университета будут соревноваться танцоры по направлению k-pop cover dance: дети и взрослые, соло и команды, новички и профессионалы.

Судьи будут оценивать технику исполнения (четкость движения, чистоту линий), артистизм, синхронность и сценический образ (сходство с оригиналом кавера).

Для зрителей мероприятие открытое, но нужна регистрация (в целях безопасности).

К-Pop (Korean pop) — музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. Появившись изначально как музыкальный жанр, K-pop превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников во всём мире.