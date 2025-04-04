Вите Ивко из Солнечногорска почти девять лет. Три года назад у него диагностировали миодистрофию Дюшенна — генетическое заболевание, при котором постепенно атрофируются все мышцы: сначала придется пересесть в инвалидное кресло, потом начинаются проблемы с дыханием, затем ребенок умирает.

Недавно в США разработали препарат «Элевидис», который может существенно продлить жизнь пациентам с этим диагнозом. Его стоимость — около трех миллионов долларов, 265 миллионов рублей. Большая часть собрана, осталось около 60 млн. Чем быстрей начнут лечение, тем более эффективно оно может быть.

Участие в благотворительной ярмарке мастеров может помочь в сборе средств. Приходите в ДК МИЭТ 5 апреля в 11 до 18 часов. Если вы хотите предоставить товары для ярмарки, свяжитесь с волонтёром Ириной по номеру 8-925-118-24-84.

Подробная информация о сборе в группе.