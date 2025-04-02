В создании работ использовались бумага, картон, вырезки из журналов и полимерная глина. Автор необычных работ — Ольга Николаева.

«Однажды мне приснился сон, в котором я увидела разных необычных существ. Они летали над головой, садились мне на руку, на плечи и голову, о чем-то болтали. Именно после этого сна постепенно и родилась эта необычная серия», — рассказала она «Зеленоград.ру»

Для каждого персонажа автор придумала описание. Теперь стены кофейни украшают загадочные «Щукинья Мечтательная», «Сковородочница дерзкая», «Овцерог Ушастый», «Шопоголовка Стремительная», «Ольгус Королевский» и другие

«Посетители очень довольны выставкой. Сначала думал, что будет интересно только детям, но и взрослые завороженно рассматривают коллажи. Мне и самому понравилось», — рассказал бариста Артем.

Выставка Ольги Николаевой продлится до 22 апреля. Приходите познакомиться с фантастичными персонажами в кофейню «Между строк», площадь Юности, дом 2с1 (со стороны кирпичных башен), понедельник-четверг и воскресенье с 8 до 21, пятница-суббота до 22.