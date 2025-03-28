Желающие проверить свою грамотность могут принять участие в ежегодном масштабном «Тотальном диктанте», он состоится 5 апреля в 14:00. В Зеленограде будут работать четыре площадки: в Культурном центре «Зеленоград», библиотеке в 6-м микрорайоне, на площадке «Алабушево» технополиса «Москва» и в школе «Звонница» в 4-м микрорайоне.



Выбрать площадку можно на сайте акции. Сначала надо зарегистрироваться на сайте, затем выбрать удобное место и зарегистрироваться там. С собой в день диктанта надо взять паспорт. Регистрация участников начинается в 13:00.

В этом году автор текста диктанта — писательница, журналист, теле- и радиоведущая Марина Москвина. По традиции, на каждой площадке диктант читают педагоги, артисты, медийные личности. В ДК, например, будет читать актер театра и кино Сергей Ларин. В «Звоннице» — учитель русского языка и литературы Анастасия Ильина. В библиотеке — учитель истории Александр Оджо.

Культурный центр «Зеленоград»: Центральная площадь, дом 1

Центральная библиотека №249: корпус 607А

Площадка «Алабушево»: улица Конструктора Лукина, 14/1

Школа «Звонница»: корпус 411А

Свой результат можно будет узнать в личном кабинете на сайте «Тотального диктанта».