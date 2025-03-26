Человек из Льялово. Как нашли и раскопали стоянку древних людей, живших здесь 10 тысяч лет назад
Автор множества книг, включая увлекательную «Кладоискатели и клады», он своими открытиями переписал историю нашего края.
Благодаря его находкам стоянок древнего человека рядом с Зеленоградом — в Льялово и Клушино — ученые узнали, что люди в северо-западном Подмосковье жили не только в неолите, но и в мезолите — то есть на несколько тысячелетий раньше, чем предполагалось. Это было настоящее открытие, меняющее представление о прошлом.
Встреча с Александром Неклюдовым пройдет 26 марта, в 19:00, в клубе краеведов «Наш край» в КДЦ «Метролог»: Менделеево, улица Куйбышева, 11 (точка на карте).
А если не сможете прийти, прочитайте нашу статью.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Число преступлений со стороны мигрантов снижается, а негативное отношение к ним пытается вызвать «наш противник», сказал начальник московской полиции Новости
Бесплатные уличные тренировки по фитнесу начались на трех зеленоградских площадках. Вот места и расписание Новости
Акция до конца марта в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
На воняющем мусорном полигоне под Зеленоградом включат ароматизатор. А жители окрестных поселков составляют «карту заражения» Новости
Полиция оправдывается за бездействие в деле нападения «психованной» женщины на ребенка. Но накануне она совершила ещё одно нападение — её отпустили Новости
Сделайте шаги к здоровому пищеварению — в Гастроцентре семейного медицинского центра «ЭстеДи» Реклама
Стаканчики,сделанные с душой — кофейня «Бублик» приглашает в гости на чашечку ароматного и вкусного кофе Реклама