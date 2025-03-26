Благодаря его находкам стоянок древнего человека рядом с Зеленоградом — в Льялово и Клушино — ученые узнали, что люди в северо-западном Подмосковье жили не только в неолите, но и в мезолите — то есть на несколько тысячелетий раньше, чем предполагалось. Это было настоящее открытие, меняющее представление о прошлом.

Встреча с Александром Неклюдовым пройдет 26 марта, в 19:00, в клубе краеведов «Наш край» в КДЦ «Метролог»: Менделеево, улица Куйбышева, 11 (точка на карте).