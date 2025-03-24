Сатья 20 лет проводит лекции по всему миру, у него более четырех миллионов подписчиков на ютубе, полтора десятка книг.

«Жизнь в мегаполисе заставляет нас куда-то бежать и достигать каких-то результатов. В этом марафоне мы часто жертвуем отношениями с друзьями, семьей и самим собой. А если случается чудо и встречаешь любовь, то зачастую не знаешь, что с этим делать — как построить те самые правильные отношения», анонсируют мероприятие организаторы и приглашают приходить на лекцию, чтобы «сделать первый шаг к семейному счастью»