Чиполлино: сказка Джанни Родари о бесстрашном мальчике-луковке легла в основу мультипликационных и художественных фильмов, вдохновила Карена Хачатуряна на создание знаменитого балета. А теперь его историю расскажет Московский театр кукол.

Билеты по 1300—1800 рублей

6 апреля (воскресенье) в 12 и 15 часов в «Ведогонь-театре» (5+)