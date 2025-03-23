Турандот: венецианское кукольное шоу на воде со сцены театра Образцова в проекте «Театр в кино». Спектакль невероятной красоты по сказке Гоцци, где встречаются древний Китай и средневековая Италия: огромная луна, мосты и лагуны, веера и изысканные куклы. А ещё — много импровизации и шуток от персонажей традиционной комедии дель арте.
31 марта (понедельник) в 19:30 в кинотеатре ТЦ «Иридиум» (12+)
Чиполлино: сказка Джанни Родари о бесстрашном мальчике-луковке легла в основу мультипликационных и художественных фильмов, вдохновила Карена Хачатуряна на создание знаменитого балета. А теперь его историю расскажет Московский театр кукол.
6 апреля (воскресенье) в 12 и 15 часов в «Ведогонь-театре» (5+)
Царевна-лягушка: ещё одна постановка Московского театра кукол на зеленоградской сцене: обещают неожиданные превращения, встречи с обитателями загадочного леса, вы узнаете заветную мечту Бабы-Яги, секрет Кащея Бессмертного и поможете царевичу найти свою Василису.
5 апреля (суббота) в 13 и 16 часов в «Ведогонь-театре» (5+)