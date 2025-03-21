На ежегодном сольном концерте 29 марта будут старые, новые, любимые, забытые и самые популярные треки. В общем, будет всё!
- 29 марта 20:00
- Бар «Кинематограф», корпус 159
- Билеты здесь
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