23 марта с 13 до 19 часов в «Зеленопарке» (музыкальная плаза) совместно с фондом «Ника».

29 марта с 11 до 17 часов в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) в фойе первого этажа совместно с зеленоградским приютом (Доринвест).



