«Гитара, нежность вокала и неопределенность будущего. Если когда-нибудь в 20 лет вам было тревожно и странно, если вы были полны надежд и страхов, любили и ненавидели, беспощадно растрачивали свое время на самое важное и неважное — значит, вы были юными. А может, вы юны сейчас. В любом случае, „Улица Юности“ — дуэт, который разделит с вами это прекрасное время. Мы одновременно и теплое воспоминание, и непростая реальность» так рассказывают о себе участники группы

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