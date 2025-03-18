Loc-Dog — автор и исполнитель, одна из главных фигур в русском рэпе — даст сольный концерт в зеленоградском клубе Sova 25 апреля.
Билеты здесь: на танцпол 2000, за столами 3000-3500 (свободно всего 50).
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