Зачем
Встретить старых друзей и любимых преподавателей, посмотреть на изменения в родном университете, поностальгировать по студенчеству.
Что будет в субботу 22 марта
- 14:30 — сбор участников, знакомство с архивными материалами, фотографиями и экспозицией музея МИЭТ в библиотеке
- 15:30 — торжественное открытие, презентация «МИЭТ сегодня», творческие выступления студенческих коллективов
- 16:30 — обзорная экскурсия университету, квиз «Я знаю МИЭТ», розыгрыш призов, мини-лекции от любимых преподавателей.
Для участия необходимо зарегистрироваться здесь.
Вопросы: 8-926-923-03-01, e-mail: alumni@miee.ru
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