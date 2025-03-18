Пьеса Теннесси Уильямса «Стеклянный зверинец» — меланхоличная семейная драма о доме, где каждый несчастен по-своему: мать тоскует о молодости и срывается на детях, сын мечтает о творчестве, а вынужден кормить семью, дочь-инвалид может лишь мечтать о возможности танцевать и любить. Тоску замученной неустроенностью семьи разрушает визит школьного приятеля сына. Он воплощает собой всё то, чего герои лишены — лёгкость, веселье, жизнерадостность, энергия, успешность и беззаботность.

Вместе с автором Ноймайер размышляет о тяжести нравственного выбора. Жертвовать ли собой ради родных или жить своей жизнью на полную катушку, бросив погибать тех, кто был твоей семьёй?

Пьесу, замкнутую в четырёх стенах, пропитанную воспалённой любовью и взаимными претензиями маленькой семьи, Ноймайер превратил в многофигурный 140-минутый балет, разворачивая в монументальные эпизоды даже мимолётные реплики из пьесы.

Балет «Стеклянный зверинец» покажут в кинотеатре «Зеленопарка» 23 марта в 15:00. Билеты на сайте проекта «Театр в кино».