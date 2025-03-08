Спектакль «Добрый человек из Сезуана» по культовой пьесе Брехта покажут в Зеленограде 11 марта 19:00 Возраст 16+

Эмоциональная, страстная история об эксплуатации человека человеком под чудесную музыку Пауля Дессау в живом исполнении. Александра Урсуляк на разрыв аорты играет женщину и мужчину, поёт по-немецки, танцует, и её героиня изо всех сил старается остаться добрым человеком в озлобленном и равнодушном мире людей и богов.

Режиссер Юрий Бутусов, поставив одну из самых сложных пьес Бертольта Брехта, словно вернул её к истокам: уйдя и от социалистического пафоса 40-х, и от диссидентского бунтарства постановки Таганки 60-х годов, он снова открыл в ней драматическую притчу о сущности человека.

Постановка получила «Золотую Маску» за лучшую женскую роль и ещё четыре номинации.

Спектакль покажут во вторник 11 марта в 19:00 в кинотеатре ТЦ «Иридиум» (16+). Билеты по 770 рублей на сайте проекта «Театр в кино».

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