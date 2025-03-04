BaRockers — один из ведущих московских коллективов, исполняющих старинную музыку — приглашает вас в путешествие к истокам барокко, когда композиторы смело экспериментировали с жанрами и гармониями.
Этот концерт тоже будет экспериментальным — чтобы каждый слушатель открыл для себя новые горизонты восприятия, полагаясь лишь на звуковые впечатления, концерт пройдет в полной темноте (кроме нескольких ламп на сцене)
Концерт будет идти без перерыва, чтобы ни поклоны артистов, ни аплодисменты не отвлекали внимание слушателей. В программу вошли музыкальные сокровища второй половины XVII века, созданные такими композиторами, как Бибер, Шмельцер, Кастелло, Муффат и Маттеис. Вас ждет мелодия барочных инструментов: скрипки, виолончели, теорбы и гитары.
После концерта вы сможете прямо на сцене побеседовать с участниками ансамбля, увидеть вблизи старинные инструменты и задать вопросы.
- 26 апреля (суббота)
- 19:00
- Театр «Ведогонь»
- Билеты 900-1200 рублей на сайте театра.