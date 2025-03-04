Этот концерт тоже будет экспериментальным — чтобы каждый слушатель открыл для себя новые горизонты восприятия, полагаясь лишь на звуковые впечатления, концерт пройдет в полной темноте (кроме нескольких ламп на сцене)

Концерт будет идти без перерыва, чтобы ни поклоны артистов, ни аплодисменты не отвлекали внимание слушателей. В программу вошли музыкальные сокровища второй половины XVII века, созданные такими композиторами, как Бибер, Шмельцер, Кастелло, Муффат и Маттеис. Вас ждет мелодия барочных инструментов: скрипки, виолончели, теорбы и гитары.

После концерта вы сможете прямо на сцене побеседовать с участниками ансамбля, увидеть вблизи старинные инструменты и задать вопросы.