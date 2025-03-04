Что современная наука говорит об одном из самых популярных напитков всех времен и народов? Можно ли пить кофе детям, беременным и людям с повышенным давлением? Сколько чашек в день нужно выпивать, а сколько — можно? Об этом и многом другом — на лекции «Кофе: взгляд токсиколога».
Алексей Водовозов — научный журналист и популярный медицинский блогер. Врач-терапевт, токсиколог. В прошлом — военный врач, подполковник медицинской службы.
Также в рамках мероприятия пройдёт дегустация кофе от кафе Spes'.
- 15 марта (суббота), 17:00
- Библиотека в корпусе 1462
- Стоимость: 900 рублей.
- Билеты по ссылке.
- 16+
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