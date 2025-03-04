Что современная наука говорит об одном из самых популярных напитков всех времен и народов? Можно ли пить кофе детям, беременным и людям с повышенным давлением? Сколько чашек в день нужно выпивать, а сколько — можно? Об этом и многом другом — на лекции «Кофе: взгляд токсиколога».