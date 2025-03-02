Встреча с детским писателем и нашим земляком Андреем Усачевым это всегда тепло и весело, это интерактивная программа со зрителями, веселые песни, озорные стихи, забавные истории.
Сегодня маленькие читатели особенно любят Андрея Усачева за «Школу снеговиков», «Приключения в Дедморозовке» и, конечно, «Умную собачку Соню».
Для больших и маленьких читателей в исполнении автора прозвучат стихи и песни, отрывки любимых историй, а в завершении концерта автор ответит на вопросы зрителей.
Андрей Усачёв — детский писатель, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий, автор трёхсот книг и бестселлеров «Умная собачка Соня», «Всё о Дедморозовке». Его рассказы, сказки, стихи для детей переведены на десятки языков. В России его знают по легким и остроумным поэтическим сборникам, сценариям к мультфильмам, телевизионным проектам.
- 13 марта (четверг) в 19:00
- Зеленоградский Дворец творчества детей, 9-й микрорайон (площадь Колумба, дом 1)
- Для детей от 4 лет и взрослых.
- Билеты от 800 рублей (приобретается на каждого зрителя) по ссылке.
- Справки по телефону +7-499-736-20-74