Сегодня маленькие читатели особенно любят Андрея Усачева за «Школу снеговиков», «Приключения в Дедморозовке» и, конечно, «Умную собачку Соню».

Для больших и маленьких читателей в исполнении автора прозвучат стихи и песни, отрывки любимых историй, а в завершении концерта автор ответит на вопросы зрителей.

Андрей Усачёв — детский писатель, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий, автор трёхсот книг и бестселлеров «Умная собачка Соня», «Всё о Дедморозовке». Его рассказы, сказки, стихи для детей переведены на десятки языков. В России его знают по легким и остроумным поэтическим сборникам, сценариям к мультфильмам, телевизионным проектам.