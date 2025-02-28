«Приглашаем и опытных знатоков, и тех, кто только хочет открыть для себя мир увлекательных головоломок и интеллектуальных баталий», — пишут организаторы.
Встреча пройдет в корпусе 1505:
- c 11:30 для участников от 8 лет и старше (взрослые тоже могут присоединиться)
- с 12:30 для тех, кто постарше и любит задачки посложнее (14+)
Встречу посвятили памяти Валерия Клементьева, руководителя интеллектуального движения Зеленограда
В Клубе интеллектуальных игр такие встречи проходят регулярно, формируются детские и взрослые команды из обычных зеленоградцев — чтобы просто играть на клубных турнирах, а еще готовиться и выступать на более серьезных соревнованиях.
Недавно клуб и его игроки приняли участие в организации и играх Открытого Кубка Зеленограда по «Что? Где? Когда?», на который приехали и звёзды ЧГК Анатолий Вассерман и Максим Поташёв.
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