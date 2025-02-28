Встреча пройдет в корпусе 1505:

c 11:30 для участников от 8 лет и старше (взрослые тоже могут присоединиться)

с 12:30 для тех, кто постарше и любит задачки посложнее (14+)

Встречу посвятили памяти Валерия Клементьева, руководителя интеллектуального движения Зеленограда

В Клубе интеллектуальных игр такие встречи проходят регулярно, формируются детские и взрослые команды из обычных зеленоградцев — чтобы просто играть на клубных турнирах, а еще готовиться и выступать на более серьезных соревнованиях.

Недавно клуб и его игроки приняли участие в организации и играх Открытого Кубка Зеленограда по «Что? Где? Когда?», на который приехали и звёзды ЧГК Анатолий Вассерман и Максим Поташёв.