Сейчас зарегистрировано более ста тысяч посткроссеров из России. Поэтому каждая открытка — это сюрприз. Когда открытка оказывается в руках адресата, он регистрирует ее на сайте, и может написать сообщение отправителю. И это может стать началом прекрасной дружбы.

Зеленоградское сообщество посткроссеров существует уже третий год. В это воскресенье, 2 марта, в библиотеке в корпусе 232 участники встречи под руководством куратора Анны Подстрельновой будут подписывать тематические открытки ко Дню полярного Медведя, Международному женскому дню, и, конечно же, Масленице. Начало в 16:00. Предварительная регистрация в группе сообщества.

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Для любителей Зеленограда и бумажных открыток в нашем магазине мерча есть специальное предложение — открытки с известными местами Зеленограда, нарисованными зеленоградскими художниками, напечатанными на «умной» бумаге с RFID чипом зеленоградской компании ISBC — приложите открытку к телефону с NFC и почитайте на «Зеленоград.ру» статью об этом месте! Купить их можно: