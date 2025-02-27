На «Библиомаркет» приедут три крупных издательства, специализирующихся на художественной и научно-популярной литературе для детей, подростков и взрослых
- Рипол классик: одно из крупнейших издательств с 35-летним опытом
- КомпасГид: «книги для думающих детей и подростков» — девиз издательства, которое не боится острых тем, говорит о сложном, воспитывает у читателя эмпатию
- Самокат: популярные и новые книги, созвучные современным детям, но при этом остающиеся актуальными — современная классика мирового детского чтения.
Кроме книг обещают маркет изделий ручной работы от локальных мастеров, мастер-классы, встречу с писателем Артёмом Голиковым с презентацией книг о приключениях любопытного енота, а также концерты живой музыки.
- 2 марта (воскресенье)
- с 10:30 до 18:00
- библиотека в корпусе 1462
Справки по телефону 8-499-736-20-74 (0+).
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