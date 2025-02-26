Будет возможность попробовать себя в разных направлениях подготовки в аудиториях и лабораториях колледжа, чтобы сделать осознанный выбор профессии и узнать о поступлении и возможностях колледжа, трудоустройстве, прохождении практики и потенциальных работодателях

День открытых дверей пройдет 1 марта в 10:30 в корпусе 855. Регистрация по ссылке.