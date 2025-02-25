Команда помощи кошкам Зеленограда за четыре года работы спасла, вылечила и нашла новый дом более ста животным. Котикам нужна регулярная помощь: оплата временного дома, корм, обследование, лечение и многое другое.
Как поучаствовать
- Приходите на маркет «Встреча» 1-2 марта с 12 до 20 в ГЦ «Станция»
- Приносите подарки из списка нужд или делайте пожертвования любой суммой удобным способом
- Выбирайте подарок ручной работы
Список подарков-нужд, которые порадуют котиков
- Сухие корма: Award для стерилизованных кошек, Royal Canin Urinary Care
- Влажные корма: любой влажный Pro plan для кошек
- Глистогонные препараты: Мильбемакс (Милпразон, Мильбепет) для кошек, Фебтал
- Капли на холку от паразитов: Селафорт, Inspector для котят и кошек
- Игрушки для кошек, картонные когтеточки
- Пластиковые переноски, лежанки, комплексы для кошек — можно б/у в хорошем состоянии
А в галерее котики, которые находятся под опекой @zel_priut_cats и ищут новый дом.
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