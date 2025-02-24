Каждую пятницу в библиотеке в корпусе 607А будут изучать орфографические и пунктуационные правила, закреплять их и готовиться к важному языковому событию года. Курс пройдёт под руководством педагога русского языка и литературы Ольги Бокаревой.
Занятия пройдут с 28 февраля по 4 апреля с 18:30 до 20:00. Регистрация по ссылке или по телефону 8-499-734-19-17. Занятия для взрослых и детей от 12 лет.
А сам «Тотальный диктант» пройдет 5 апреля — он позволяет всем желающим проверить свои знания русского языка. Диктант проходит в одно и то же время в разных городах мира. Тексты для него пишут современные авторы, а диктовать их приглашают известных представителей культуры и образования.
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