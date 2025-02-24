Занятия пройдут с 28 февраля по 4 апреля с 18:30 до 20:00. Регистрация по ссылке или по телефону 8-499-734-19-17. Занятия для взрослых и детей от 12 лет.

А сам «Тотальный диктант» пройдет 5 апреля — он позволяет всем желающим проверить свои знания русского языка. Диктант проходит в одно и то же время в разных городах мира. Тексты для него пишут современные авторы, а диктовать их приглашают известных представителей культуры и образования.