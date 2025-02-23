История Павла I — очень русская история, бурная, противоречивая. Личность его — человека неординарного, любознательного, образованного, остроумного и при этом болезненно самолюбивого, нервного — не может оставить равнодушным… Кто-то говорит о нём «идиот», а кто-то называет «гением». Но истина посередине: «Я — человек», — говорит Павел. Человек, чьё самое горячее желание — сделать всех счастливыми. И в этом его трагическое несовпадение с окружающими: каждый из его окружения хочет счастья только для себя.

В Европе Павла I называли «русским Гамлетом» и режиссёр решила провести параллель с этим героем Шекспира, введя нового персонажа — тень, но не отца, а матери самодержца, императрицы Екатерины II… Диалоги Павла с мёртвой матерью — одни из сильнейших сцен постановки.

Заслуженный артист РФ Александр Олешко получил за роль Павла престижную премию «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая мужская роль».

Специальную киноверсию спектакля театра Вахтангова покажут в кинотеатре ТЦ «Иридиум» 27 февраля, в четверг, в 19:30. Билеты на сайте проекта «Театр в кино».