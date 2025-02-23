Проект «Встреча» традиционно соберет в одном месте самых лучших мастеров Зеленограда, которые собственными руками приготовили для жителей нашего города душевные подарки к 8 марта.
Встречайте на маркете!
Ароматы для дома, украшения, декор для дома, косметику, парфюм, канцелярию, посуду из керамики и дерева, игрушки, картины, моссариумы, одежду, цветы из фарфора, много сладостей и чай.
Гостей «Встречи» ждет праздничная развлекательная программа.
Роспись хной по телу в технике «мехенди», весенняя фотозона с живыми растениями от оранжереи «Av Fleur», беспроигрышная лотерея, благотворительная акция помощи котикам с подарками и DJ.
- Всем гостям — 10% на блюда в корнерах ГЦ «Станции»
- Первым трем гостям с детьми — 1 бесплатный час в игровом пространство с няней в мини-лофт «Дети», который находится рядом с зоной маркета. Скажите в зоне лотереи кодовое слово: «встреча» и получай подарок.
Будем пробуждаться после зимы, встречать весну в окружении растений, дарить другу улыбки и выбирать подарки к 8 марта близким и себе любимым!
До встречи, Зеленоград!
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