В спектакле «Зефир», как и в остальных работах знаменитого французского хореографа, уличные танцы, главным образом, хип-хоп и брейк, встречаются с эстетикой сцены и зрелищностью шоу. Это не только столкновение и взаимопроникновение миров, но и попытки выйти за возможности человеческого тела.

В «Зефире» полем действия для Мерзуки становится «корабль» — его трюм, палуба, паруса, окружающие его бескрайние просторы моря: вода, то тихая и убаюкивающая, то грозная и опасная. Команда корабля — блистательные артисты труппы Kafig — вместе со зрителями отправляется исследовать неизведанное — в окружающем мире, и в себе самих.

В юности Мурад Мерзуки учился в цирковой школе, затем занимался боевыми искусствами, позже его внимание привлёк хип-хоп. Все это соединилось в единый «котёл», из которого он, подобно колдунье, вынимает всё новые волшебные смеси.

Бросая вызов законам природы, хореограф экспериментирует с танцами по вертикали, с невесомостью, с оптическими иллюзиями и цифровой реальностью, виртуозно работает со светом и объёмами. И это всегда сумасшедше эффектное зрелище, которое особенно впечатляюще смотрится в киноверсии на большом экране.

25 февраля (вторник) в 19:30 в кинотеатре в ТЦ «Иридиум».

Билеты по 720 рублей на сайте проекта «Театр в кино».