Мероприятия фестиваля пройдут с 21 февраля по 2 марта на фестивальной площадке в 16-м микрорайоне. Обещают блины с разнообразными начинками, соревнования «Самый сильный», мастер-классы, спектакли, концерты

Мастер-классы в «Лавке ремесленника» (5+). Вместе с опытными мастерами дети узнают о промыслах разных регионов и попробуют себя в тарусской вышивке, декоре вятским кружевом, выжигании по дереву и плетении корзинки. Расписание здесь.

Спектакли для детей, а также выступления фольклорных коллективов и неофолк-групп на уличной сцене по выходным. Расписание здесь (0+).

Также должна работать карусель. Все мероприятия бесплатные.