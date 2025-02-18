Мюзикл «Норд-Ост» стал первым в России спектаклем, который был поставлен по бродвейским технологиям и шёл на сцене ежедневно более года. Его литературная основа — знаменитый роман Вениамина Каверина «Два капитана».

Премьера состоялась в 2001 году. Всего мюзикл был показан свыше 400 раз, его увидело около полумиллиона зрителей. Спектакль получил театральную премию «Золотая Маска».

Много лет энтузиасты с разрешения авторов кропотливо реставрировали видеоматериалы мюзикла, чтобы показать «Норд-Ост» на большом экране. На финальном этапе даже применялся искусственный интеллект. В итоге удалось добиться максимально возможного качества для записи двадцатилетней давности. Версия адаптирована для показа в кинозале и заметно отличается от ранее доступных вариантов.

Говорят, что впечатления от масштаба увиденного будут сопоставимы с теми, что зрители испытывали в театре, где на сцену приземлялся самолёт в натуральную величину. Для поклонников мюзикла и дуэта «Иваси» это лучший повод собраться, чтобы вспомнить любимый спектакль и познакомить с ним с ним друзей, родных, детей.

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