Мэйби Бэйби — главная рэп-принцесса русской музыкальной сцены, говорят организаторы концерта. Певица известна своим уникальным стилем и мелодичными треками, в которых сочетаются элементы попа и электронной музыки. В своих песнях она часто затрагивают темы любви, самопознания и внутренней свободы. Вот, например, её хит «Аскорбинка»:
"Голубые волосы развевает ветер.
Я качу на такой скорости, они и не заметят (нет).
Доболтала с первым, и второй мне позвонил —
Говорю каждому то, что он такой один.
Мэйби-Мэйби Бэйби — маленькая стерва.
В мини Disney Land'е главная принцесса.
Она смотрит и хочет такие же косички,
Но не знает, что мне их заплетает её бывший".
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