Мэйби Бэйби — главная рэп-принцесса русской музыкальной сцены, говорят организаторы концерта. Певица известна своим уникальным стилем и мелодичными треками, в которых сочетаются элементы попа и электронной музыки. В своих песнях она часто затрагивают темы любви, самопознания и внутренней свободы. Вот, например, её хит «Аскорбинка»:

"Голубые волосы развевает ветер.

Я качу на такой скорости, они и не заметят (нет).

Доболтала с первым, и второй мне позвонил —

Говорю каждому то, что он такой один.

Мэйби-Мэйби Бэйби — маленькая стерва.

В мини Disney Land'е главная принцесса.

Она смотрит и хочет такие же косички,

Но не знает, что мне их заплетает её бывший".





Ещё есть билеты на танцполе и за столиками.