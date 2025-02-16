Организаторы киберспортивного турнира «Рубеж 41» называют его самым крупным в Зеленограде. Кроме самих соревнований обещают танцевальное шоу, квиз, розыгрыши и призы для зрителей.

Турнир пройдет 18 февраля в 10:00 (это вторник, но у школьников каникулы) на сцене Дворца Творчества в 9-м микрорайоне. Для участия нужно зарегистрироваться.

Dota 2 — многопользовательская командная компьютерная игра, сочетающая элементы стратегии в реальном времени и компьютерных ролевых игр. В игре сражаются две команды по пять игроков. Цель каждого матча — уничтожить вражескую «крепость» и защитить собственную.